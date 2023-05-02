Ратьков Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ратьков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91991. РАТЬКОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Лепельск. у., в. и м. Бочейкова, 24 л.; — Г. С. 3 уч. г. Витебска, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Апр. 908. 91992. РАУДСЕПЪ, ИВАНЪ-ЮЛІУСЪ- Августъ ГабрІиловъ. К. Юрьевск. у., Техельверск. в., 16 л.; — М. С. 4 уч. Перн.-Фелинск. окр., 16, 173 и 1 п. 115 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Нояб. 907. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. №№ 24.118 и 24379.
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