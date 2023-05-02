Фомин Петр Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140609. ФОМИНЪ, ПЕТРЪ КОНДРАТЬЕВЪ. К. изъ админ.-сс., 33 л., рд. Ставропольск. г., въ Александровск. в. и у.; — Читин. О. С., 134, 135, 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 909.
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