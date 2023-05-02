Исангулов Житыбай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исангулов
- Имя
- Житыбай
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4045. ИСАНГУЛОВ ЖИТЫБАЙ, 50 л., Тамьян-Катайск. к., Кубеляк-Телякск. в., д. Байтовой. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 28/ѴІ— 24.
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