Тяжелков Евгений Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тяжелков
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 639
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17948. тяжелковъ, Евгеній федоровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Остров. у., Толковск. в., д. Некрасовой, 29 л.; — Великолуцк. О. С., 149, 152, 285 и 1 ч. 286 У., тюр. 8 м. Исп. 22 Нояб. 908. | 905 8970 1655 У. | 98 100240 1643 У. | 903 44420 1655 У. | 93 76021 169 М. | 900 75568 169 М.
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