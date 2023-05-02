Амосов Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амосов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129451. Амосовъ, Александръ александровъ. Мщ. г. Гдова, 35 л., рд. въ д. Городнѣ, Сиротинск. в., Гдовск. у.; — Г. С. г. Петергофа 10 Іюля 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Окт. 909.
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