Александрова Евдокия Егорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александрова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Егорова
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44769. АЛЕКСАНДРОВА, ЕВДОКІЯ ЕГОрова. К. Краснослобод. у., Введенск. в., с. Тросни, 56 л., рд. въ г. Краснослободскѣ; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Нояб. 904.
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