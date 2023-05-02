Шаробидзе Давыд Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаробидзе
- Имя
- Давыд
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36813. ШАРОБИДЗЕ, ДАВЫДЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гачинск. у., в. и с. Схвавы, 29 л.; — Кутаисск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 152, 1 и 2 ч. 221, 1 ч. 222, 1 ч. 225 и 2 ч. 229 У., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. Тифлисск. С. П. отъ 26 Нояб. 904 г., кагорж. раб. 8 л. Исп. 11 Апр. 905.
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