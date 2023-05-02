Щебяков Егор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щебяков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 681
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19047. ЩЕБЯКОВЪ, ЕГОРЪ (ГЕОРГІЙ) Федоровъ. Мщ. г. Смоленска, 14 л.; — Смолен. О. С., 129, 140, 152 и 3 ч. 1655 У., тюр. 2 г., по сов. Съ приг. З. Н. 2 уч. Смоленск. у. отъ 20 Окт. 908 г. (169 М.— тюр. 3 м.—отбыто) и приг., напеч. въ 907 г. № 21668 (нак. отб.), каковой постанов. по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 28995. Исп. 4 Нояб. 908. 905 65039 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.