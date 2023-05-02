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Пурин Андрей Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пурин
Имя
Андрей
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
12 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27984. ПУРИН, АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ, 45 л. Гр. Пензенск. у., Мазульск. в.; — Н. С. 1 р. Псковск. у. Хищение, пр. р. 6 м. Исп. 12 мая 920.

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