Герасимов Павел Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1417. Герасимов Павел Семенович, 24 л., Спасск. у., Песочинск. в., д. Луковицы. В. Т. 1 стр. корп. Ст. ст. 2 ч. 3, 2 ч. 4 11. В. П., лиш. св. 9 м. П. в. з. с. 21/ХІІ—26.
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