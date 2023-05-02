Кундрюков Нестор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кундрюков
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7601. КУНДРЮКОВ НЕСТОР ИВАНОВИЧ, 45 л., 1 Донск. окр., Семикаракорск. в., с. Рассошинского. Н. С. 1 уч. 1 Донск. окр. Ст. ст. 114 ч. 1, 185, лиш. св. 3 г. Исп. 26 сент. 923.
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