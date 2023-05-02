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Корякин Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корякин
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6700. КОРЯКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Камышловск. у., Омск. Губсуд, Ст. ст. 105, 106, 109, 112, 113 ч. 1, 186, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 21 июля 923.

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