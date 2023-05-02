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Халеев Илья Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Халеев
Имя
Илья
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140703. ХАЛѢЕВЪ, ИЛЬЯ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Быхов. у., Пропойск. в., д. Новой-Слободы, 21 г.; — Могилев. О. С. 30 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Нояб. 909.

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