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Зимин Илья Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зимин
Имя
Илья
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
07 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3577. ЗИМИН ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ, 53 л.. Череповецк. у., Ольховск. в., д. Воротищино. Н. С. 4 уч. Череповецк. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 7/Ѵ—24. 

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