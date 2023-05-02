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Лазарев Павел Калистратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарев
Имя
Павел
Отчество
Калистратович
Дата исполнения приговора
29 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
25848. ЛАЗАРЕВ, ПАВЕЛ КАЛИСТРАТОВИЧ, 20 л. Гр. Усть-Сысольск. у., Богоявленск. в. и д.; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Хищение, лиш. св. 1 г., с зач. 21 д. пр. з., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 29 мая 920.

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