Прокудин Андрей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокудин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18412. ПРОКУДИН, АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 44 л. Гр. Моршанск. у., Лево-Ломск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. Моршанск. окр. Варка самог., лиш. св. 5 л. условно, с лиш. пр. Исп. 30 июня 920.
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