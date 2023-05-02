Рагоза Иосель Мовшев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рагоза
- Имя
- Иосель
- Отчество
- Мовшев
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 570
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16018. РАГОЗА, ІОСЕЛЬ МОВШЕВЪ. Мщ. г. Люцина, 16 л.; — Вилен. С. П., 53, 55 и 3 п. 1 ч. 129 Уг. У., 140, 150 и 272 У., тюр. 4 м. Исп. 15 Нояб. 908.
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