Бабийчук Федор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабийчук
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129723. бАБІЙЧУКЪ, ФЕДОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Липовецк. у., Дашевск. в., с. Коніевки, 28 л.; — С. М. С. Липовецк. окр. 30 Сент. 909, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.