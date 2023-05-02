Бабийчук Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабийчук Федор Петров

Бабийчук Федор Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабийчук
Имя
Федор
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129723. бАБІЙЧУКЪ, ФЕДОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Липовецк. у., Дашевск. в., с. Коніевки, 28 л.; — С. М. С. Липовецк. окр. 30 Сент. 909, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close