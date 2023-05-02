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Шарапов Фотий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарапов
Имя
Фотий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8144. ШАРАПОВ, ФОТИЙ ПЕТРОВИЧ, 50 л. Гр. Устьсысольск. у., Кайгородск. в., д. Погоста; - Н. С. 6 уч. Устьсысольск. у. Кража, общ. раб. 6 м. Исп. 14 окт. 919.

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