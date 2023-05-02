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Филиппов Василий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Василий
Дата исполнения приговора
20 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
29897. ФИЛИППОВ, ВАСИЛИЙ, 35 л. Гр. Устюжнск. у., Оханско-Острачевск. в., д. Иваново; — С. 23 б-на в Вохр. Дезерт., лиш. св. 6 м. Осужд. 20 янв. 920.

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