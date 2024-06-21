Коновалов Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83451. КОНОВАЛОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОлаевъ, 28 л. К. Лиш. ос. пр. изъ к. Суздальск. у., Петрово-Городищенск. в., д. Федоровки; — Владимирск. О. С., 18 Апр. 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Дек. 910 г. (2 ч. 1635 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Мая 911, счит. ср. съ 1 Дек. 910. | 908 143631 2 ч. 1655 У. | 903 4004 1655 У. | 906 36387 1655 У. | 901 41807 169 М. | 904 88076 1655 У. | 900 64543 169 М.
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