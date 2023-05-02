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Сазонов Иосиф Феофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сазонов
Имя
Иосиф
Отчество
Феофанович
Дата исполнения приговора
07 январь 1928
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8644. САЗОНОВ ИОСИФ ФЕОФАНОВИЧ, Елецк. у., д. Барановки. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 180 п. «ж» и 208 ч. 3, лиш. св. 2 г. Исп. 7 янв. 928.

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