Гусев Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37631. ГУСЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Лит. ос. пр. изъ к. Чухлом. у., Введенск. в., с. Стана, 30 л.; — СПБ. О. С., 152, 2 ч. 1655 и 1663 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 54834, арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Дек. 908. | 905 80198 177 М. | 901 27014 172 М. | 904 58087 1655 У. | 99 80796 169 М. | 903 2123 1655 У.
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