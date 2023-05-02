Гринкин Владимир Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гринкин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81628. ГРИНКИНЪ, ВЛАДИМИРЪ николаевъ (онъ же Непомнящій), 32 л. Сс.-п. Верхоленск. у., Илгинск. в., рд. Лифляндск. г., Юрьевск. у., въ пос. Чорномъ; — Иркутск. С. П., 2 Апр. 911, 170 М., 114, 152, 1641 и 1654 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 31 Мая 911. | 905 2109 309 У. и У. о сс. | 98 8661 286 и 1641 У. | 93 56045 1649 У. | 96 66489 231 и 1655 | 92 1884 170¹ М. | 95 24662 1655 У.
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