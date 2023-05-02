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Киязов Василий Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киязов
Имя
Василий
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4322. КИЯЗОВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, 37 л., Сарапульск. окр., Киясовск. р., д. Колотур. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 19/ѴІІ—24.

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