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Холманских Егор Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холманских
Имя
Егор
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
18 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
11254. ХОЛМАНСКИХ ЕГОР НИКАНОРОВИЧ, 48 л., Котельничск. у., Халтуринск. в., л. Слуды. Н. С. 15 уч. Котельничск. у. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18/І—26.

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