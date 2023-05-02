Добидов Петр Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добидов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3975. ДОБИДОВ ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ, 22 л., Богодуховск. у., Кирковск. в., с. Дернова. В. Т. Пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 180 п. «е», 201 ч 2, 202 ч 1, и 207 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 1 ноября 923.
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