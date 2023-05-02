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Добидов Петр Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добидов
Имя
Петр
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3975. ДОБИДОВ ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ, 22 л., Богодуховск. у., Кирковск. в., с. Дернова. В. Т. Пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 180 п. «е», 201 ч 2, 202 ч 1, и 207 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 1 ноября 923.

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