Тыцино Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТыцино Григорий Иванов

Тыцино Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тыцино
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
Источник
Скан
Оригинальная запись
140244. ТЫЦИНО, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. К. Купянск. у., Свароволуцк. в., х. Андреевки, 38 л.; — Г. С. 1 уч. г. Курска, 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 13 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close