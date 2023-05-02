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Агеев Максим Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агеев
Имя
Максим
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129310. АГѢЕВЪ, МАКСИМЪ АНДРЕевъ. Каз. х. Задонско-Салонскаго, ст. Романовской, 1 Донск. окр., 29 л.; — С. М. С. 1 Донск. окр. 28 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Сент. 909.

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