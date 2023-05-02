Соколов Кузьма Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29000. СОКОЛОВ, КУЗЬМА ДМИТРИЕВИЧ, 33 л. Гр. Калачинск. у., Юрьевск. в., д. Бол. Озеро; — Н. С. 3 уч. Калачинск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 6 м. и 13 д. пр. з. Исп. 25 сент. 920.
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