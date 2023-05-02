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Кравченко Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6926. КРАВЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 46 л., Баталпашинск. отд., Козьминск. в. и с., В. Т. Триб. Кавказск. окр., Ст. ст. 105, 189, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 5 л., Исп. 6 февр. 923.

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