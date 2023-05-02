Рябченкова Наталия Митрофановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябченкова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Митрофановна
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28383. РЯБЧЕНКОВА, НАТАЛИЯ МИТРОФАНОВНА, 25 л. Гр. Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Логвитки; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Покупка краден., пр. р. 1 г. Исп. 8 июня 920.
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