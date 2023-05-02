Корыткин Иннокентий Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корыткин
- Имя
- Иннокентий
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6690. КОРЫТКИН ИННОКЕНТИЙ ПРОХОРОВИЧ, 24 л., Благовещенск. у., Белковск. в., с. Семиозерного, Н. С. 7 уч. Читинск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 26 окт. 923.
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