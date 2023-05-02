Денисов Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14599. ДЕНИСОВ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 37 л. Гр. Гжатск. у., Чальско-Дорск. в., д. Пятницы; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 15 л., с лиш. пр. 15 л. Исп. 12 июня 920.
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