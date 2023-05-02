Орлов Федор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34277. ОРЛОВЪ, ФЕДОРЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Тары, 27 л., рд. въ г. Рузѣ; — М. С. 1 уч. Тарск. у. (въ 7 р.), 1 п. 13 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Февр. 905. | 903 15693 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 68523. | 99 101057 1655 У. | 95 5032 169 М. | 98 45107 169 М. | 92 5554 169 М.
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