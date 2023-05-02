Турнумбаев Альджор
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турнумбаев
- Имя
- Альджор
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12191. ТУРНУМБАЕВ АЛЬДЖОР, 25 л., Акмолинск. у., Сарабинск. в., аула № 3. Акмолинск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 7 м. 21 д. и пор. пр.3 г. П. в. з. с. 6/ІІ—24.
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