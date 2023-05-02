Гулидов Николай Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулидов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18260. ГУЛИДОВЪ, НИКОЛАЙ Яковлевъ, 18 л. Мщ. г. Малоархангельска, рд. въ г. Курскѣ; — Курск. О. С., 11 Окт. 910, 16, 169 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 5 Февр. 910 г. (140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м.), тюр. 6 м. Исп. 16 Нояб. 910. | 909 22688 170 М. | 905 86969 169 М. | 908 32765 170 М.
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