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Гусева Анисья Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусева
Имя
Анисья
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3644. ГУСЕВА АНИСЬЯ ГАВРИЛОВНА, 58 л., г. Бежецка. Н. С. 1 уч. Бежецк. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 23 дек 923.

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