Чигина Марфа Трофимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чигина
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Трофимовна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30266. ЧИГИНА, МАРФА ТРОФИМОВНА, 36 л. Гр. Зарайск. у., Алпатьевск. в., с. Курово; — 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Торг. спирт., лиш. св. 3 г. условно.
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