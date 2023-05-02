Трушников Пимен Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трушников
- Имя
- Пимен
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140182. ТРУШНИКОВЪ, ПИМЕНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Ялуторов. у., Баровинск. в., д. Шестоковой, 19 л.; — М. С. 2 уч. Ялуторов. у., 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Сент. 909.
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