Хомколов Роман Мартинианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хомколов
- Имя
- Роман
- Отчество
- Мартинианович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11297. ХОМКОЛОВ РОМАН МАРТИНИАНОВИЧ, 35 л., Иркутск. у., Усольск. р. Н. С. 7 уч. Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 7/ѴІ—26.
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