Богданов Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130143. БОГДАНОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. К. Торопецк. у., Клинск. в., д. Вторикова, 29 л.; — СПБ. Ст. М. С. 50 уч. 2 Окт. 908, 2 п. 180 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909. | 908 81293 180 М. | 905 85800 172 и 180 М. | 907 29697 169 М.
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