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Овчинников Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7133. ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 42 л., г. Калязина. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 25 окт. 923.

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