Чертопятов Вонифатий Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чертопятов
- Имя
- Вонифатий
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141216. ЧЕРТОПЯТОВЪ, ВОНИФАТІЙ Прокофьевъ. К. Каинск. у., Казаткульск. в., 33 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Сент. 909. | 908 82980 169 М.
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