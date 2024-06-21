Баранов Иван Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129850. барановъ, иванъ евдокимовъ. К. Новоторжск. у., Климовск. в., д. Измайловой, 47 л.; — Тверск. О. С. 29 Сент. 909, 1606 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Окт. 909.
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