Федоров Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 483
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154988. ФЕДОРОВЪ. ВАСИЛІЙ ФЕдоровъ. К. Балаган. у., в. и с. Малышовки, 45 л.; — М. С. 1 уч. г. Иркутска 15 Окт. 909, 169 М., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Иркутска отъ 15 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 908 55683 172 М. | 87 73577 1647 У. | 904 28142 1643 У. | 85 51121 169 М. | 900 110776 1655 У. | 84 56073 169 М. | 92 123650 1647 У. | 83 33273 169 М. | 91 87337 977 У. | 82 64791 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.