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Шильков Петр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шильков
Имя
Петр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12912. ШИЛЬКОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г., г. Иркутска. В. Т. Чернфл. Ст. ст. 2 ч. 3, 2 ч. 4 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/Х—26.

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