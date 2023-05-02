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Никитин Прокофий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Прокофий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
5080. Никитин Прокофий Васильевич, 24 л. Гр. Старорусск. у., Шотеск. в., д. Севтикова; — Н. С 1 уч. Вологодск. у. Кража со взломом, лиш. св. 1 г. Исп. 30 июля 919.

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