Евсеев Василий Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евсеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46643. ЕВСѢЕВЪ, ВАСИЛІЙ ПРОХОРОВЪ. К. Ярослав. г., Ростовск. у., Гарск. в., д. Жилкина, 20 л.; — СПБ. Ст. М. С. 50 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 14 Іюня 905.
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