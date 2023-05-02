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Евсеев Василий Прохоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евсеев
Имя
Василий
Отчество
Прохоров
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
46643. ЕВСѢЕВЪ, ВАСИЛІЙ ПРОХОРОВЪ. К. Ярослав. г., Ростовск. у., Гарск. в., д. Жилкина, 20 л.; — СПБ. Ст. М. С. 50 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 14 Іюня 905.

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