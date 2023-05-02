Горлова Татьяна Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горлова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46205. ГОРЛОВА, ТАТЬЯНА ПАВЛОВА. К. Землян. у., Орѣховск. в., д. Горячевой, 38 л.; — М. С. 15 уч. г. Одессы (во 2 р.), 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 4 Іюня 905. | 902 95418 169 М.
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